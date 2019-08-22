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Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini yalnız bırakmadı

41 dakika önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye personeline verilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitiminde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini yalnız bırakmadı, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye personeline verilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitiminde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.


Gebze Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye personeline Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi veriliyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitim programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra ilgili müdürler ve personel katıldı. Eğitimin açılışında yaptığı konuşmada zaman tasarrufuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, "Her zaman söylüyorum asla ekran bağımlısı olmayın, teknolojiye yenilmeyelim. Ama şu da bir gerçek ki çağında gerisinde kalmayalım. İşlerimizi hafifletecek, iş yükümüzü üzerimizden alacak, zamandan ve ekipmandan tasarruf ettirecek teknolojiyi de sonuna kadar kullanalım. Bu hizmetle birlikte açık, şeffaf ve hızlı bir sistemi başlatmış olalım. Bu sayede vatandaşa da hızlı ve sağlıklı hizmet vermiş olacağız. Önemli olan vatandaşın işini en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde çözmek. Hepimize Allah kolaylık versin, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Osman Hamdi Bey, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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