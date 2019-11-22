Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi - Son Dakika

Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi

6 saat önce

Mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Eskihirsar'ın tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz" dedi.

Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi, System.String[]

Mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Eskihirsar'ın tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz" dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda çalışmalar hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorularını cevapladı. Eskihisar sahilinde bulunan Kale altı çay bahçesinde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.


Sokakları canlandıracağız


Başkan Büyükgöz toplantının başında göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılmış ve yılsonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eskihisar'ı daha canlı bir hale getirmek için Millet Bahçesi(Macera Parkı)'nı daha aktif kullanılması için çalışmalar yapılacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, "Eskhisar Mahallemizin birkaç sokağı hariç arka sokaklar kullanılmıyor. Biz burada tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, tarihi siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz. Bu sokakların kullanılır hale getirmek ve canlandırmak bizim temel amacımız olacak" dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerini sorularını cevapladı, talep ve önerilerini dinledi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:53:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]