Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 8. Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarı'nda 'Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Otobüs Sistemleri' konusunda bir konferans verdi.

Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 8. Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarı'nda 'Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Otobüs Sistemleri' konusunda bir konferans verdi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 8. Busworld Türkiye Uluslar arası Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarına katılmak üzere İstanbul'da. Başkan Büyükgöz, toplu ulaşım araçlarının başında gelen çeşitli otobüs sistemlerinin sergilendiği fuarda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcısı Yusuf Burkut'un da kendisine eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Otobüs Sistemleri' konusunda bir konferans da verdi. Yerel yöneticilerin yanı sıra sektörün temsilcilerinin de yer aldığı katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasına Gebze'nin stratejik konumu ve ulaşım aksları arasındaki yeri hakkında bilgi vererek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Uluslararası ulaşım akslarının geçtiği e5, tem, kuzey Marmara otoyolu, raylı sistem Marmaray'ın geçtiği bir kent Gebzemiz" dedi.


"Konut alanları ve iş alanları ilişkisi kuzey-güney bağlamında cereyan ediyor" ifadelerine yer veren Büyükgöz, "Aynı zamanda ülkenin doğu batı istikametindeki uluslar arası aksları kentimizden geçiyor. Aynı zamanda bir sanayi kenti kimliğini barındıran Gebze'mizde mesai saatleri bitim ve başlangıcında meydana gelen trafik akışı otobüs servis sistemleriyle sağlanıyor. Sanayi bölgelerine sağlayan otobüs seferleri kenti sabah akşam trafik yüküyle karşı karşıya bırakıyor. Buna çözüm olarak kent merkezi başta olmak üzere 'by pas' hatlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmaların hızla sürdüğü Gebze- Darıca metro hattının yanı sıra mevcut trafik yükünü azaltmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde başlattığımız ulaşım master planı çalışmalarıyla çözümleri peyder pey hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Türkiye, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:17:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]