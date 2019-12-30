Başkan Büyükgöz Gebze'nin geleceğine imzasını atıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz Gebze'nin geleceğine imzasını atıyor - Son Dakika

Başkan Büyükgöz Gebze'nin geleceğine imzasını atıyor

6 saat önce

Gebze Belediyesi 9 ay gibi kısa bir sürede Marmara Nakliyeciler Garajı, eski adliye binası ve Tarihi Hünkar Çayırı'nın belediyeye devrini sağlanarak projelendirilmesinin yanı sıra ilçenin geleceğini ilgilendiren hizmetler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz Gebze'nin geleceğine imzasını atıyor, System.String[]

Gebze Belediyesi 9 ay gibi kısa bir sürede Marmara Nakliyeciler Garajı, eski adliye binası ve Tarihi Hünkar Çayırı'nın belediyeye devrini sağlanarak projelendirilmesinin yanı sıra ilçenin geleceğini ilgilendiren hizmetler gerçekleştirdi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2019 yılının ikinci yarısında önemli çalışmalara imzasını attı. Büyükgöz, 9 ay gibi kısa görev süresinde ilçenin gelişimine katkı sağlayacak, geleceğine yönelik yatırım niteliğindeki proje ve çalışmalarda ilk adımı attı. Temel belediyecilik çalışmalarının artarak devam etmesi için icracı müdürlüklerin faaliyetlerini yakından takip eden Büyükgöz, vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda başlatılan imar uygulamalarında ilk olarak Pelitli Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözdü. Başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek nihayete erdirilmesiyle milyonlarca liralık kaynağın Gebze lehine kullanılmasının önünü açan Başkan Büyükgöz, Marmara Nakliyeciler Terminali'nin işletmesinin, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi'ne geçmesini sağladı. Nakliyeciler terminali esnafları, terminaldeki üst yapı eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan hummalı çalışmaların talimatını veren Başkan Büyükgöz'e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.


Merkezi konumuyla Gebze'nin önemli yapılarından olan eski adliye binasının belediyeye devredilmesiyle, başta GESMEK kurs merkezi ve diğer hizmet müdürlüklerinin tek çatı altında toplanması ve Gebzelilere hizmet vermesini sağlayacak olan Başkan Büyükgöz, ilçeye değer katacak projeler için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı son seferinde otağ kurduğu ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı, Başkan Büyükgöz'ün Başkent'te başlattığı girişimler neticesinde Gebze Belediyesi'ne devredildi. İlk günkü çalışma azmi ve şevkle Gebze'ye yeni yılda da hizmet edeceklerinin, önemli projelere imza atacaklarının altını çizen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "2020 yılının; ekonomik gelişmişliği ve siyasi istikrarıyla bölgesinde lider ülke konumuna hızla yerleşen güzide ülkemize ve tüm dünyaya, bereket, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" diyerek Gebzeli hemşerilerinin yeni yılını da tebrik etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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