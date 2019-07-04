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Başkan Büyükgöz Gebze'nin gururunu ağırladı

29 dakika önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, LGS'de 500 tam puan alarak Gebze'yi gururlandıran Çağla Dilan Ayar ve ailesini makamında ağırlayarak kendisini ödüllendirdi.

Başkan Büyükgöz Gebze'nin gururunu ağırladı, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, LGS'de 500 tam puan alarak Gebze'yi gururlandıran Çağla Dilan Ayar ve ailesini makamında ağırlayarak kendisini ödüllendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, LGS'de 500 tam puan alarak Gebze'yi gururlandıran Çağla Dilan Ayar ve ailesini makamında ağırladı. Başarılı öğrenciye satranç takımı ve bisiklet hediye eden Başkan Büyükgöz, başarılarının devamını diledi. Ziyarette öğrencinin okuduğu okul olan Emlak Konutları Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Çakıcı da öğrencisine eşlik etti.

LGS sınavında gösterdiği üstün başarı ile bölgenin gururu olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz "Gerçekten bir başarı örneği olan öğrencimizi canı gönülden tebrik, böylesine güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri için de anne ve babasına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ileride de başarılı olacak ve bölgemizi yine gururlandıracak. Allah yolunu ve bahtını açık eylesin. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Zinnur Büyükgöz, Gebze, LGS, Güncel
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