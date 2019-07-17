Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, halk gününde Gebzelilerle buluşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Büyükgöz, halk gününde Gebzelilerle buluşuyor

1 saat önce

Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerini dinlemek adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği halk günü programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyorGebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve...

Başkan Büyükgöz, halk gününde Gebzelilerle buluşuyor, System.String[]
Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerini dinlemek adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği halk günü programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerine önem veriyor. Başkan Büyükgöz, düzenlendiği Halk Günü programıyla vatandaşlarla birebir görüşerek, taleplerini dinledi önerilerini aldı. Başkan Büyükgöz'ün Gebzeli hemşehrileri ile bir araya geldiği Halk Günü programına Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlüleri katıldı. Vatandaşlarla tek tek görüşen ve taleplerini alan Büyükgöz, "Başkan seçilmeden önce her fırsatta ulaşılabilir başkan olacağımı ifade etmiştim. İlk olarak cep telefon numaramı kamuoyuna paylaştım, şimdide düzenlediğimiz Halk Günleri ile birebir vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizler vatandaşa hizmet etmek için bu makamlara seçilmiş kişileriz. Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek, dertlerine çözüm bulmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle Gönül Belediyeciliği yapacağız, gönülleri kazanacağız. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz halk günümüzün önümüzdeki günlerde de devamını getirecek, Gebzeli hemşehrilerimizin dertlerine çözüm bulmak konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi. - KOCAELİ
Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsten düşüp ölen genç kızla ilgili kahreden detayı babası paylaştı Nijerya'da korsanların kaçırdığı Türk denizcilerden hala haber yok Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:39:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, halk gününde Gebzelilerle buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]