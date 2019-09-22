Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, "Halk Meclisi"nde müjdeyi verdi
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Başkan Büyükgöz, "Halk Meclisi"nde müjdeyi verdi

1 saat önce

Sultan Orhan Mahallesi sakinleriyle "Halk Meclisi" toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otopark ve meydan projesinin müjdesini verdi.

Başkan Büyükgöz,

Sultan Orhan Mahallesi sakinleriyle "Halk Meclisi" toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otopark ve meydan projesinin müjdesini verdi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği "Mahalle Meclisleri"nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükgöz, son olarak Sultan orhan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Fatma Hanım Parkı'nda gerçekleşen Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden bahsetti.


Vatandaşlara hayata geçirilecek yeni projelerin müjdesini veren Büyükgöz, "İlyas Bey Camiinin yanında bulunan sağlık birimlerinin bulunduğu arazinin mülkiyeti hazineden belediyemize geçti. Buraya bir meydan yapılacak ve meydanın altı yer altı otoparkı olarak kullanılacak şekilde projesi hazırlanmış durumda. Karşı tarafta Sağlıklı Yaşam Merkezide tüm birimleri içine alacak şekilde projesi toparlanma sürecinde. Bir sonraki toplantımızda ihale ve yapım süresini sizlerle paylaşacağız" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, AK Parti, Gebze, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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