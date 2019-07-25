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Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti

22 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Hürriyet Mahallesi' ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Hürriyet Mahallesi' ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun ziyaretçi ve hizmet trafiği içerisinde mahalle ziyaretlerine de devam ediyor. Başkan Büyükgöz son olarak Hürriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Gebze Cemevi yönetimine sabah saatlerinde konuk olan Başkan Büyükgöz daha sonra, mahallede de incelemelerde bulundu. Gebze Cemevi Şube Başkanı Teslim Yıldız ve yönetimi tarafından ağırlanan Büyükgöz, "Tüm Gebze'nin, herkesin başkanı olarak toplumumuzun her kesimiyle iletişimimizi ve muhabbetimizi sürdürüyoruz. Bizleri konuk eden Cem Evi yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Gebze'mizi el ele gönül gönüle hep birlikte yarınlara taşıyacağız inşallah" dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ
Hürriyet Mahallesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
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