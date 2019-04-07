Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, İlk Nikahını Kıydı

Başkan Büyükgöz, İlk Nikahını Kıydı

1 saat önce

Gebze ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk resmi nikahını kıydı.

Başkan Büyükgöz, İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Gebze ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk resmi nikahını kıydı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk nikahını kıydı. Dünya evine giren Murat Uzunmehmet ile Büşra Usta'nın aileleri ve sevenlerinin katıldığı törende çiftin nikahlarını kıyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Evlilik kurumu, toplumun temelini oluşturan en önemli kurumdur. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam
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