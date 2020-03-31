Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı - Son Dakika

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Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı
6 saat önce
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İSPARK genel kuruluna katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İSPARK genel kuruluna katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve İSPARK'ın düzenlenen olağan genel kuruluna katıldı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İBB'nin İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurulunda, iştirakin hissedarı olan Gebze Belediyesi'ni temsil etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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