Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, kadınları dinledi
Son Dakika Yaşam Başkan Büyükgöz, kadınları dinledi

Başkan Büyükgöz, kadınları dinledi

6 saat önce

Gebze'nin kırsal mahallerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kadınların taleplerini dinleyerek, "Siz değerli hanım kardeşlerimizin talepleri bizler için emir telakkisidir" dedi.

Başkan Büyükgöz, kadınları dinledi, System.String[]

Gebze'nin kırsal mahallerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kadınların taleplerini dinleyerek, "Siz değerli hanım kardeşlerimizin talepleri bizler için emir telakkisidir" dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gerçekleştirilen 'Mahalle Meclisi' toplantılarının yanı sıra, yapılan ziyaretlerle vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Büyükgöz'ün son durağı ise kırsal mahalleler oldu. Cumaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Mahallede yaşayan kadınlarla da sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep ve isteklerini dinledi.


Kadınların isteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Büyükgöz, "Siz değerli hanım kardeşlerimizin talepleri bizler için emir telakkisidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın belki de ilk öğretmeni olan siz anneler bizler için kıymetlisiniz. Temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sosyal belediyecilik bizim önceliğimiz. Bizlerin asıl derdi insanımızın yetişmesine katkı sağlamak. Evlatlarımızı değerlerini öğrenmiş, eğitimini eksiksiz olarak tamamlamış şekilde geleceğe hazırlamak bizlerin de katkı sunacağı bir öncelik. İyi ve ahlaklı, erdemli nesilleri hep birlikte geleceğe siz değerli annelerimizle taşıyacağız inşallah" dedi.


Kadınlar ise Başkan Büyükgöz'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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