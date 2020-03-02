Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Mezun olduğu Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 4 yıl boyunca öğrenim gördüğü sıralara oturarak gençlerle tecrübelerini anlattı.

Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu, System.String[]

Mezun olduğu Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 4 yıl boyunca öğrenim gördüğü sıralara oturarak gençlerle tecrübelerini anlattı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, haftaya okul ziyaretiyle başlamayı sürdürüyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte her hafta pazartesi günü bir okulu ziyaret ederek bayrak törenine katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisinin de 4 yıl boyunca okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine konuk oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecileri tarafından okula gelişinde karşılanan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk olarak bayrak törenine katıldı.


Büyükgöz konuşmasında 4 yıl boyunca eğitim gördüğü, tedrisatından geçtiği okulunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükgöz, 4 yıl boyunca okuduğu sınıfı ziyaret ederek kendi sırasına oturdu. Büyükgöz burada, kendi öğrencilik yıllarındaki anılarını da sınıfta bulunan gençlerle paylaştı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti
ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek 17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]