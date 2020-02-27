Başkan Büyükgöz müdürlerini topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz müdürlerini topladı - Son Dakika

Başkan Büyükgöz müdürlerini topladı

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerini toplayarak aylık faaliyet değerlendirmesinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz müdürlerini topladı, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerini toplayarak aylık faaliyet değerlendirmesinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerini toplayarak aylık faaliyet değerlendirmesinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı Gebze Belediyesi Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti. Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Selamet Güner de katıldığı toplantıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerinden çalışmalar hakkında brifing aldı.


Toplantıda konuşan Başkan Büyükgöz, "Bizim tek gayemizin Gebze halkına hizmet olduğunu asla unutmamalıyız. Bu ortak amacımızı başarmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Her başarının bizlerin imzası, sizlerin, personelimizin emeği var. Temel ne kadar sağlam olursa yapı o kadar sağlam olur. İnşallah hep birlikte sağlam işlere, güzel hizmetlere imza atacağız" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Sedat Çelik, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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