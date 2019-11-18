Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa'yı dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa'yı dinledi - Son Dakika

Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa'yı dinledi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclisleri'nin birinci turunda Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi.

Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa'yı dinledi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclisleri'nin birinci turunda Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclislerinde Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi. Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz oturum öncesi Mustafa Paşa Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Büyükgöz, "Kaldırım işgallerinden en fazla mağdur olan mahallerden biri de Mustafa Paşa Mahallemiz. Bu konuda sizlerden gelen şikayetleri değerlendiriyoruz ve merkezden dışa doğru kaldırım işgalleri hakkında çalışmalarımızı başlattık. Kaldırımlar yayalar içindir ve kamu malıdır" ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinlerinden Gebze Belediyesinin kaldırım işgallerine karşı başlattığı çalışmalara tam destek geldi. Mahalle sakinleri Başkan Büyükgöz'e kaldırım işgallerine karşı başlattığı çalışmadan ötürü teşekkür etti. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geri sayım başladı! Yerli otomobil Gebze'de üretilecek
Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:27:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa'yı dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]