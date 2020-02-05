Başkan Büyükgöz pazarcılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz pazarcılarla buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükgöz pazarcılarla buluştu

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçe genelinde hizmet veren pazarcı esnaflarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz pazarcılarla buluştu, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçe genelinde hizmet veren pazarcı esnaflarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


İlçe genelinde hizmet veren pazarlarda tezgah açan pazarcı esnaflarıyla kahvaltıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflarla istişare ederek, talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya ev sahibi Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, birim müdürleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır da katıldı. Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan Oda Başkanı Erattır, Başkan Büyükgöz'e pazarcı esnafına verdiği desteklerinden ötürü teşekkür etti. Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır'ın ardından pazarcılara hitap eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizim yönetim anlayışımızın temelinde; bir şeyin doğrusunu onu kullanan bilir mantığı yer almaktadır. Pazarcı esnafımızın sıkıntısını da yine siz değerli kardeşlerimiz bilir. Sizlerden gelecek sorunlara ilişkin bilgileri alarak birlikte çözüm üreteceğiz. 10 aylık dönem zarfında sizlerle ve oda yönetimiyle sık sık bir araya geldik" dedi.


İlçe genelinde açılan pazar yerlerinde yapılacak düzenlemeler ve vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere ilişkin de bilgi veren Başkan Büyükgöz, Büyükşehir belediyesinin hizmete sunacağı Kızılay Caddesindeki katlı otoparkın zemin katına 1 ay içerisinde Pazar kurulacağının bilgisini verdi. Kirazpınar bölgesinde ihtiyaç olan pazar yerinin oluşturulacağını da dile getiren Başkan Büyükgöz, İlyas Caddesi üzerinde Pazar günleri kurulan sosyete pazarını Tatlıkuyu Kapalı pazar yerine taşınacağını açıkladı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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