Başkan Büyükgöz, Polat'ı doğum gününde sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz, Polat'ı doğum gününde sevindirdi - Son Dakika

Başkan Büyükgöz, Polat'ı doğum gününde sevindirdi

28 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek doğum gününü kutladı.

Başkan Büyükgöz, Polat'ı doğum gününde sevindirdi, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek doğum gününü kutladı.  Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren Polat'a hediyeler verildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sultan Orhan Mahallesi'nde oturan Söylemez ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, otizmli Polat'ın 6'ncı doğum gününü kutladı. Polat, annesi Pınar Söylemez ve kardeşiyle birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken, hediyeler verildi. Pınar Söylemez, oğlunun doğum gününü kutlayan Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

Zinnur Büyükgöz, 'Bize sosyal medya üzerinden ulaşan Polat kardeşimizin ailesinin talebini yerine getirerek yeni yaşını birlikte kutladık. Virüs salgınından korunmak amacıyla evlerinde zaman geçiren çocuklarımızı zaman zaman evlerinde ziyaret ederek sürprizler yapıyoruz. Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Korona salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.' dedi.


Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:57 Kaynak: DHA

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