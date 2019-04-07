Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Telefon Numarasını Açıkladı

Başkan Büyükgöz, Telefon Numarasını Açıkladı

52 dakika önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cep telefonu numarasını vatandaşlarla paylaştı.

Başkan Büyükgöz, Telefon Numarasını Açıkladı, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cep telefonu numarasını vatandaşlarla paylaştı.

Gebze Belediye Başkanlığı görevini geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle devralan Zinnur Büyükgöz ilk olarak, söz verdiği cep telefonu numarasını vatandaşlarla paylaştı. 'Alo Başkan' hattını devreye sokan Başkan Büyükgöz, cep telefonu numarasını Gebzeli hemşerileriyle paylaştı. Vatandaşlar başkanlarına doğrudan ulaşabilecek ve hizmetlere ilişkin talep, öneri ve şikayetlerini de iletebilecek.

Konuyla ile ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz seçim çalışmalarımızda da dile getirmiştik. Vatandaş Başkana rahat ulaşacak ve bir telefon mesafesin de olacak. Bu sözümüzü tutuk ve Alo Başkan hattını paylaştık. Gebzeli hemşerilerimiz şikayet ve taleplerini bizzat '0542 376 41 41' numarası üzerinden bana yapabilecekler" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

Yaşam
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