Başkan Büyükgöz'ün hafta sonu mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz'ün hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Başkan Büyükgöz'ün hafta sonu mesaisi

6 saat önce

Ovacık Mahallesi sakinlerine hafta sonu konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hemşehri derneklerinin programlarına da iştirak etti.

Başkan Büyükgöz'ün hafta sonu mesaisi, System.String[]

Ovacık Mahallesi sakinlerine hafta sonu konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hemşehri derneklerinin programlarına da iştirak etti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun geçen hizmet ve belediye çalışmalarının el verdiği ölçüde, hafta sonları da Gebzeli hemşehrilerinin cenaze, düğün ve hemşehri derneklerinin etkinliklerine katılmaya özen gösteriyor. Pazar günü Mollafenari'de düzenlenen toplantıda kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarede bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, daha sonra Ovacık Mahallesi'ne geçti. Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı Ovacık'ta ev ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, kıraathanedeki mahalle sakinleriyle sohbet etti.


Vatandaşların çalışmalar hakkındaki görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz daha sonra Samsunlular Derneği'nin düzenlediği tirit gecesine konuk oldu. Başkan Büyükgöz hafta sonu ayrıca; Kenarbel Köyü Derneği'nin dayanışma gecesine, Ardahan Hanak Dilekdere Köyü Derneğinin etkinliğine ve Ardahan Çıldır Kurtkale Köyü Derneğinin düzenlediği kaz gecesine de katılarak Gebzeli hemşehrilerini yalnız bırakmadı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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