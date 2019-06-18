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Başkan Büyükgöz, 'Yaz Okulları'nın eğitimcileriyle buluştu

1 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Yaz Okulları' 2019 eğitim süreci değerlendirme toplantısında eğitimcilerle bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz, 'Yaz Okulları'nın eğitimcileriyle buluştu, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Yaz Okulları' 2019 eğitim süreci değerlendirme toplantısında eğitimcilerle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Yaz Okulları' 2019 yılı eğitim dönemi öncesinde eğitimcilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan Sardunya Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eğitimcilerden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz, "Siz değerli öğretmenler topluma faydalı olacak nesiller yetiştirmek için bu görevleri üstlendiniz. Bu iş menfaat işi değil gönül işidir. Bizler belediye olarak fiziki işleri zaten gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında temel meselemiz sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği olacak" dedi.

Eğitimlerin önemine değinen Büyükgöz, "Güzel bir nesil yetiştirmek, dününü bilen tarihini bilen, bu günü bilen ve yarınlara umutla bakan ve nasıl olması gerektiğini bilen bir gençlik yetiştirmek bizlerin amacı olmalı. Bizlerin temel gayesi bu. Bizlerin sizlerden beklentileri bu çerçevede olacak. Sizler geleceği inşa edecek olan çocukların, gençlerin sadece öğreticisi değil aynı zaman da eğiticisi olacaksınız" diye konuştu.

Toplantı sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaz okulu eğitimcileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam
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