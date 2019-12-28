Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıya katılarak taleplerini dinledi.



Yeni Çarşı esnafı, düzenledikleri kahvaltıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü misafir etti. Kahvaltıda esnafı dinleyen Büyükgöz, esnafla istişarede bulundu. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükgöz, "Yeni Çarşıyla alakalı en büyük sıkıntılarımızın başında ışıklandırma geliyor. Esnafımızda bu konudan şikayetçi. Gebze'de biri de Yeni çarşı olmak üzere eski Çarşı Beylikbağı'nda belir bir bölge ve Bağdat Caddesinde belli bir bölgede cadde sağlıklaştırması çalışması yapıyoruz. Bu çalışma bittikten sonra bu caddelerde müdahaleye başlayacağız" dedi.



Kahvaltı sonrası Başkan Büyükgöz ve Yeni Çarşı esnafı hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ