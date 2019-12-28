Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıya katılarak taleplerini dinledi.

Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıya katılarak taleplerini dinledi.


Yeni Çarşı esnafı, düzenledikleri kahvaltıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü misafir etti. Kahvaltıda esnafı dinleyen Büyükgöz, esnafla istişarede bulundu. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükgöz, "Yeni Çarşıyla alakalı en büyük sıkıntılarımızın başında ışıklandırma geliyor. Esnafımızda bu konudan şikayetçi. Gebze'de biri de Yeni çarşı olmak üzere eski Çarşı Beylikbağı'nda belir bir bölge ve Bağdat Caddesinde belli bir bölgede cadde sağlıklaştırması çalışması yapıyoruz. Bu çalışma bittikten sonra bu caddelerde müdahaleye başlayacağız" dedi.


Kahvaltı sonrası Başkan Büyükgöz ve Yeni Çarşı esnafı hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
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