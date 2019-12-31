Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi

6 saat önce

Gebze Belediyesi'ne iş yeri ruhsatı için başvuran Anıl Batuhan Vergili, yılın son ruhsatını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden aldı.

Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi, System.String[]

Gebze Belediyesi'ne iş yeri ruhsatı için başvuran Anıl Batuhan Vergili, yılın son ruhsatını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden aldı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yılın son iş yeri işletme ruhsatını verdi. Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan insan kaynakları iş yeri için iş yeri ruhsatını alan Anıl Batuhan Vergili'ye Başkan Büyükgöz hayırlı olsun dileğinde bulunarak ruhsatını teslim etti. Konuyla ilgili konuşan Büyükgöz, "Allah hayırlı bol bereketli kazançlar nasip etsin. İş yeri ruhsatı yasal bir zorunluluk. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için iş yerleri ile ilgili iş yeri ruhsatına başvuruda bulunmaları önemli. Ben Anıl kardeşimize bir kez daha hayırlı olsun dileğinde bulunuyor, yeni yılın bol bereket getirmesini diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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