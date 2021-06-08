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Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi - Son Dakika

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi

08.06.2021 13:17
Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5,5 milyon metrekarelik alanda kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ndeki tesislerde incelemede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5,5 milyon metrekarelik alanda kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ndeki tesislerde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede incelemelerde bulunan Büyükkılıç'a, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp eşlik etti.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında şu anda üç tesisin hayata geçtiğini, beş yatırımcının da bu sene teşvik aldığını belirtti.

2022'de tesis sayısının 100'e ulaşacağına inandıklarını aktaran Büyükkılıç, "Modern, günün koşullarına uygun, teknolojiyi göz ardı etmeden burada her türlü girdisini çıktısını rahatlıkla değerlendirilebilecek önemli bir tesisteyiz. Girişimcimize hayırlı olsun diyoruz, onlar yola daha önce çıktılar, epeyce yol alıp, bir bakıma örnek teşkil ettiler, üreticilerimizi de cesaretlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Projenin Kayseri için önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Pastırma sucuk konusunda adeta ülkenin önemli bir merkezi, amiral gemisi olan böyle bir şehirde elbette bu tesislerin bir an evvel hayata geçmesi ve kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla buna zemin hazırlaması doğru olanıydı. Bu konuda canla, başla her türlü fedakarlığı yaparak koşuşturmaya devam ediyoruz. Gerçekten önemli ve güzel bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa Başkanı Bağlamış da Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde yaklaşık 100 bin hayvan besisi yapılacağını, hayvan dışkısının da biyogaz tesisinde değerlendirileceğini aktararak, Başkan Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi
Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi
Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi
Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi tesislerini inceledi - Son Dakika


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