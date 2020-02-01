Başkan Büyükkılıç: 2020 yatırımlarla geçecek" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: 2020 yatırımlarla geçecek"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür teşekküllerinin düzenlediği toplantıya katıldı.

Başkan Büyükkılıç: 2020 yatırımlarla geçecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür teşekküllerinin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda 2019 yılında yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, Ankara'da yaptıkları girişimler sonucu 1 milyar TL'nin üzerinde bir yatırıma vesile olduklarını kaydetti.


Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki birlik beraberliğe değinerek "Birlik beraberliğimiz bereketimiz" dedi. Gönüllü kültür kuruluşlarının çalışmalarından da bahseden Başkan Büyükkılıç, "Sadece ilimiz için değil dünya için kaygısı, sevdası, derdi olan güzide bir topluluksunuz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç daha sonra 2019 yılında yaptıkları yatırım ve hizmetleri içeren bir videoyu katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında 2020 yılı yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2020 yılının yine yatırımlarla dolu dolu geçeceğini söyledi. Kayseri'nin yatırımlarını Ankara'da yakından takip ettiklerini ve bu yıl içinde bazı projelerin temelinin atılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "İnşallah Ankara'da yaptığımız görüşmelerle 1 milyar TL'nin üzerinde bir yatırıma vesile olacağız. Böylece Kayseri'nin işini nasıl takip ettiğinin sonuçlarını alacağız. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra toplantıya katılanlar tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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