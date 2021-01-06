Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı

06.01.2021 14:58
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı, System.String[]

Pınarbaşı ilçesinde 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısına katılan, İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Pınarbaşı ilçesinde 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısına katılan, İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Pınarbaşı ilçesi ile devam etti. İlçe muhtarlarına seslenen Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yatırımcı daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve ekiplerle ilçede görevli muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda, 2020 yılında yapılan hizmetler konuşulurken, 2021'de de yapılması gereken çalışmalar konusunda muhtarların tavsiyeleri alındı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Pandemi sürecinin de göz önünde bulundurularak, tedbirlere harfiyen uyulmaya devam edilmesi ile maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu. Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, "Öncelikle Pınarbaşı'mızda bizleri sıcak bir ilgiyle karşılayan herkese teşekkür ediyorum. 2020 yılını geride bıraktık, hayırlısıyla Cenab-ı Allah'a şükür ederek, 2021 yılına eriştik. Arzu etmesek de geçen yıl Pandemi süreci diye bazı terimler öğrendik, maske dedik, mesafe dedik, temizlik dedik. Kısacası bu süreçle ilgili korona ile nasıl yaşanır, bir bakıma özümsedik. Hepimiz daha dikkatli davranmak suretiyle şehrimizi ülkemizi insanlarımızı koruma adına dikkatli olmamız gerektiğinin farkındayız" diye konuştu.

Mazeretlere sığınmadan hizmetlere devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Bizleri seçen halkımız hizmet bekliyor bunların farkındayız. Bu açıdan en azından ihtiyaçlarını tespit edip yapılabilecekleri en azami şekilde gerek KASKİ, gerek Kırsal Hizmetler, gerek elektrik şirketimiz, gerekse de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle çok değerli Pınarbaşı Belediye Başkanımız ve çalışkan ekibi ile 'ne yapılabilir, ne yapmalıyız?' mantığı ve anlayışıyla 2021 yılında hizmetteyiz. Sizlerin görüşlerini, tespitlerini bizlere iletirseniz seviniriz. Çok önemli diye ifade edeceği konuları kısa zamanda paylaşırsak sevinirim. Ay yıldızlı bayrağımız altında birbirimize sahip çıkacağız, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Bu anlayışla her türlü problemi aşarız. Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız dualarınızı bekliyoruz."

Muhtarlar toplantısının ardından Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz, Menduh Başkan'ımız da bizim burada adeta sesimiz, soluğumuz, bölgemizdeki gerçekten gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen başkanımızdır. Buradaki memnuniyeti de görünce biz de daha fazlasıyla memnun olduk" dedi.

Amaçlarının istişare edip, dayanışma içerisinde, varsa eksiklerin ilk ağızlardan dinlenilmesi olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de ekiplerimizin gelip burada gerekli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Alt yapı kuruluşlarımızla birlikte amacımız bu ilçelerimizin taleplerinin en kısa sürede giderilmesi, onların yaşam felsefesinin en konforlu hale getirilmesi, tarıma ve hayvancılığa gerekli destekleri vermektir. Malumunuz bu bölgeler Uzun Yayla diye geçer. Bu bölgede tarıma ve hayvancılığa verilen öneme binaen gerekli destekleri de, bu konudaki yapmamız gereken çalışmaları da paylaştık. Şöyle bir baktım, burada mütevazi istekler ve beklentiler var. Türk insanının misafirperverliği var. Bunların hepsi bizi sevindiriyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın en güzel bereketini de yaşatıyor. Bu arada doğal gazımız konusunda haklı olarak bir beklentinin olduğunu biliyoruz ve o da dile getirildi. Sarız'ımız ve Pınarbaşı'mız da inşallah doğalgaz konusunda gerekli çalışmaları yapmak suretiyle bu yönde gerekirse LNG gazı ile ısıtma yönünde projeyi hazırlatma gibi fikirler de var ama asıl olan doğal gazın gelmesi konusunda siyasi iradeyi de devreye koymak suretiyle Ankara'dan milletvekillerimizle, bakanlarımızla gerekli çalışmaları, görüşmeleri yapıp, çağın gereği olan, insani yaşamanın bir bakıma olmazsa olmazı haline gelen doğal gazdan bu bölge insanının da istifade etmesi en doğal haklarıdır. O konuda da gerekli girişimleri, çalışmaları yapacağımızı paylaşıyoruz ancak bu çalışmayı yapması gereken tabi yasal çerçevede yani gazı getirecek Kayseri Gaz şirketinin yapması gereken bir iştir. Bunu da burada belirtmek istiyoruz. Belediyelerin sanki görevi de getirmiyormuş gibi bir yorumlama yanlış anlaşılmaya neden olur. Ama planlama sürecinde, alt yapı destek sürecinde üzerimize ne düşüyorsa onu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya zaten hep gayret ediyoruz, uyum kültürü içerisinde de çalışıyoruz. Ben tekrar değerli başkanımıza, onun kıymetli yardımcısına, ekibine bu samimi iklim ve havada bizleri karşıladıkları için teşekkür ediyorum."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da, Başkan Büyükkılıç'a 2021'in ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'da yaptığı ve yerinde sorunları dinlediği için teşekkür ederek, "Kendilerine geçmişte yaptıkları hizmetlerden ve 2021'de yapacakları hizmetler için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Kendileri her zaman bizim yanımızdalar, gerek bürokratları gerekse şahsı olsun Pınarbaşı'mıza ayrı bir önem vermekteler. Ayrıca bunun için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı İlçe Belediyesi'ni ziyaretin ardından, MHP İlçe Başkanlığı'na geçti. Pınarbaşı'nın Cumhur İttifakı'nın en güzel hayata geçirildiği ilçe olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, Cumhur İttifakı'nın en güzel hayata geçirildiği bölgelerden, ilçelerden birisindeyiz. O açıdan Pınabaşı'mızın kıymetli AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlarına, çok değerli belediye başkanımıza bizlere olan bu sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize de, onlara da yakışan bu diyoruz. Biriz, beraberiz diyoruz. Ay yıldızlı Türk Bayrağı'mızın altındayız, diyoruz. Devletimize milletimize, dinimize, inancımıza, kültürümüze sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımız diyoruz. Şu anda başkanımız bize ev sahipliği yapıyor, Allah razı olsun. Asıl olan birliğimiz dayanışmamız. Bunun için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı MHP İlçe Başkanı Kadir Akbaş da Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "İlçemize gelerek böyle bizleri ziyaret ederek onurlandırmış oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Pınarbaşı ilçemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı, Cumhur İttifakı olarak birlik beraberliğimiz olduğu için de şükranlar sunuyorum, hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç'ın MHP İlçe Başkanlığı ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Türkay Kara da hazır bulundu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı
Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi, Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'nda yaptı - Son Dakika


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