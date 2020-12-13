Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti

13.12.2020 13:18
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti, System.String[]

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç, geçen 600 günlük sürede 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç, geçen 600 günlük sürede 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti. Bu sürede 16 ilçeye birbirinden önemli proje ve hizmetler kazandırılırken, Başkan Büyükkılıç, "En büyük gücümüz birlikteliğimiz" şiarıyla 16 ilçesini bağrına basarak, ilçe sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletin iradesiyle, halkın oylarıyla seçildiği 31 Mart 2019'dan 30 Kasım 2020'ye kadar deyim yerindeyse koltuğunda hiç oturmadı. 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret eden Başkan Dr. Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, dünyanın korkulu rüyası olan pandemi salgınında mazeretlere sığınmadı.

600 gün içerisinde birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran 16 ilçeyi 122 kez ziyaret ederek, hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Dr. Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Büyükkılıç, ilçelerde belediye başkanları, esnaflar ve vatandaşlarla buluşup gönül almanın yanı sıra ilçelerdeki kaymakam, milli eğitim gibi birçok kurumları da tek tek ziyaret ederek istişare etmeyi de ihmal etmedi. Kayseri'nin her köşesini daha iyi noktalara taşıma gayretinde olan Başkan Büyükkılıç, gerek ilçelerdeki sosyal konular, gerek kırsal ve tarımsal hizmetler olmak üzere 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden olan ve ilçelerindeki hanları, kervansarayları, köprüleri, medreseleri, camileri gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tabiat ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, "İlçelerimize yaptıklarımız var. Yapılacaklar var. İnşallah durmak yok, koşmaya devam. Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize hep beraber layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte hem ilçelerimizin hem şehrimizin ihtiyaçlarını çözmek için mücadele edeceğiz. En büyük gücümüz birlikteliğimiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Memduh Büyükkılıç, 31 Mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti - Son Dakika


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