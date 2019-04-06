Başkan Büyükkılıç'a Ahşap Traktör Hediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, tarihi Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Genel Sekreter
Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları ile müdürlerin hazır bulunduğu saha incelemesine Kayseri Kalesi'nde başlayan Başkan Büyükkılıç, Meryem Ana
Kilisesi'ne daha sonra da Kayseri Mahallesi'ne geçti.
Kayseri Mahallesi 2. etap kentsel tasarım projesi ile ilgili incelemelerde bulunan Büyükkılıç, devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tarihi mahallede açtığı küçük atölyede ahşap oyuncaklar üreten esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, oyuncakları inceledi.
Esnaf, Büyükkılıç'a ahşaptan yapılmış traktör hediye etti.
Aynı zamanda doktor olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, çocukların her an ellerinde olan oyuncakların sağlıklı olmasının önemine dikkati çekti.
Büyükkılıç, ahşaptan yapılmış ve zeytinyağı ile cilalanmış oyuncaklarla çocukları buluşturan esnafı tebrik etti.