Başkan Büyükkılıç'a "Başarı ve Onur Ödülü" verildi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a "Başarı ve Onur Ödülü" verildi

10.03.2022 14:08
Başkan Büyükkılıç'a "Başarı ve Onur Ödülü" verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törende, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Büyükkılıç, "Başarı ve Onur Ödülü" ile ödüllendirildi.

Uçarer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dora Uçarer, Büyükkılıç adına ödülü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç'e takdim etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ilçe belediyeleri kategorisinde ödüllendirildiği gecede, ekonomi sektörü ve iş dünyasından 18 kişi ve kurum ödüle layık bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a Başarı ve Onur Ödülü verildi

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Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği, Ekonomi, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü' verildi - Son Dakika


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