Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç
'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Büyükkılıç'ı Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
, Hollanda
Maslahatgüzarı, Kayseri Barosu ve İl Sağlık Müdürü de ziyaret etti. AK Parti
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek başarılar dileğinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın çalışkanlığının bilindiğini ifade eden Tamer, "Çalışkanlığınızla, dürüstlüğünüzle bu şehre çok büyük katkınız var. İnşallah Büyükşehirde de bunun örneklerini göstereceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Kayserimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç
da, Kayserililere layık olmak için çalışacağını kaydetti.
"RABBİM ADALETLE HİZMETİ NASİP ETSİN"
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve Baro yönetimi de ziyaret etti. Baro Başkanı Dursun, ziyarette Başkan Büyükkılıç'a hat ve ebru sanatı ile yapılmış bir tablo takdim etti. Konuşmasında huzur vurgusu yapan Cavit Dursun, "Rabbim sizleri şehrimize ve ülkemize güzel hizmetlere vesile eylesin. Şehrimizin huzur ve mutluluğu için çok güzel bir görev icra edeceksiniz. Şehrimizdeki huzur ortamı sizlerle birlikte daha üst seviyeye gelecek. Kayseri Barosu olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa bir ve beraberiz" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da, adaletin önemine vurgu yaparak, "Şehrimizin güzel insanlarına adaletle hizmet etmeyi Rabbim nasip eylesin" diye konuştu.
"DAYANIŞMA İÇİNDE HİZMET EDECEĞİZ"
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli ve Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri de Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık konusunda Başkan Büyükkılıç'ın desteklerini alacaklarına inancını dile getiren Benli, "Değerli büyüğümüz ve meslektaşımızla Melikgazi
Belediye Başkanlığı döneminde güzel hizmetler yapmamız nasip oldu. Büyükşehir Belediyesi'nde de birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Başkanımızın destek vereceğinden eminiz" dedi. Başkan Büyükkılıç da bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarının yerel yönetimlerle uyum içinde çalışmasının en güzel örneklerini sergilediklerini dile getirerek, bundan sonra da dayanışma içinde hizmete devam edeceklerini kaydetti.
HOLLANDA MASLAHATGÜZARI'NDAN ZİYARET
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Hollanda'nın Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate de ziyaret etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Abdullah Gül Üniversitesi
tarafından düzenlenen "Waste (Atık) Sergisi"nin açılışı için Kayseri'ye gelen Erik Weststrate, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennilerini ileterek bir süre görüştü. - KAYSERİ