Başkan Büyükkılıç'a "Hayırlı Olsun" Ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, kurum, kuruluş yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediye binasına gelen kurum, kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin markalarını büyütmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Memleket için hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Kayseri'nin birlik beraberliği, dayanışması ve huzuru hepimiz için önemli. Bunlar bereketin de kaynağı. Bunları daha da güçlendirmek için çalışacağız. Aidiyet duygusunu görüyorum burada. Bizlere ve hizmet anlayışımıza yıllardır sahip çıkıyorsunuz. Cumhur İttifakı ile dayanışmamıza sahip çıktınız. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmak için 16 ilçemizi de yanımıza alarak el ele, gönül gönüle hizmet edeceğimizden kuşkunuz olmasın."
Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti.
Programa, Melikgazi
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
, Hacılar
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
, Felahiye
Belediye Başkanı Vural Coşkun
, AK Parti
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP
İl Başkanı Serkan
Tok da katıldı.