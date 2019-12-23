Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Spor AŞ'nin şampiyon sporcuları ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçSpor AŞ'nin şampiyon sporcuları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Kickboks Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Hayriye Türksoy, Wushu Balkan Şampiyonası'nda birinci olan Süleyman Kaya ve Wushu Balkan Şampiyonası ikincisi Zehra Yılmaz, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette şampiyon sporcuları kutladı.

Sporcular da şampiyonalarda Kayseri'ye yeni başarılarla döneceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son Dakika Haberleri
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:04 Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]