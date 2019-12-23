Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Spor AŞ'nin şampiyon sporcuları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Kickboks Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Hayriye Türksoy, Wushu Balkan Şampiyonası'nda birinci olan Süleyman Kaya ve Wushu Balkan Şampiyonası ikincisi Zehra Yılmaz, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette şampiyon sporcuları kutladı.

Sporcular da şampiyonalarda Kayseri'ye yeni başarılarla döneceklerini belirtti.