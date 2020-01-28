Başkan Büyükkılıç'a, Ukrayna'da fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a, Ukrayna'da fahri doktora unvanı verildi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde bulunan devlet üniversitesi tarafından, şehir yönetim bilimleri alanında fahri doktora unvanı verildi.

Başkan Büyükkılıç'a, Ukrayna'da fahri doktora unvanı verildi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde bulunan devlet üniversitesi tarafından, şehir yönetim bilimleri alanında fahri doktora unvanı verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fahri doktora unvanını almak üzere Ukrayna'ya giden Başkan Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyarette bulundu ve bazı toplantılara katıldı.

İlk olarak Ukraynalı turizmcilerle bir araya gelen Büyükkılıç, Erciyes ve Kayseri'yi anlattığı toplantıda, "Kayseri'de Anadolu'nun hoşgörüsünü, Anadolu'nun lezzetlerini, sevgisini ve tarihini görme fırsatı bulacak ve adeta kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, turizmcilerle yaptığı toplantıda ise Kharkiv ile kardeş şehir olunması için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların dostlukları daha da geliştireceğini kaydetti.

Kendisine fahri doktora unvanının verileceği üniversiteyi de ziyaret eden Büyükkılıç, laboratuvarları gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç'a şehir yönetim bilimleri alanında fahri doktora unvanı verildi. Böyle bir unvana layık görüldüğü için üniversite yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, üniversitenin şeref defterini de imzalayarak, Kharkiv ve Ukrayna ile bağların geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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