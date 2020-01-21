Başkan Büyükkılıç'a yurt dışından Fahri Doktora - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Ukrayna'nın Kharkiv Şehri'ndeki Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek. Başkan Büyükkılıç, fahri doktora payesi verilmesi için yapılacak törene katılmak üzere 23 Ocak Perşembe günü Ukrayna'ya gidecek. Başkan Büyükkılıç, Ukrayna ziyaretinde turizm acenteleriyle de bir toplantı yapacak.



Ukrayna ile Erciyes'in tanıtımı konusunda başlayan ilişkiler Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla her geçen yıl daha da ileri noktaya taşınmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Kharkiv'deki Devlet Üniversitesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a fahri doktora unvanı verme kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na da bildirilen fahri doktora unvanı verilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan tören 24 Ocak Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törene katılmak üzere 23 Ocak Perşembe günü Kharkiv Şehri'ne gidecek. Başkan Memduh Büyükkılıç, Ukrayna'da önemli bir toplantı da gerçekleştirecek. Büyükkılıç, kış döneminde her hafta iki charter seferin yapıldığı Ukrayna'dan daha fazla turistin gelmesi için turizm acenteleriyle de bir toplantı yapacak. - KAYSERİ