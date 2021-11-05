Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş'ı kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Baş kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin Selçuklu eserleri anlamında en zengin illerinden biri olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Kentin dört bir yanında kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kızıl Köşk ile ilgili Selçuklu döneminin kazısı devam ediyor. Kültepe Kaniş Karum ve fosillerle ilgili kazılarımız devam ediyor. Yine bir Selçuklu eseri Seyyid Burhaneddin hazretleri yanı başında jeoradarla tespit etmek suretiyle onu açığa çıkardık, o kazımızı yaptık. Kısacası Kayseri'de tarih fışkırıyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem tarihine, hem kültürüne sahip çıkacak, hem de Kayseri'yi, bu Selçuklu şehrini gerek müze çalışmalarıyla gerek eserlerin kamuoyu ile paylaşılması bağlamında gerekli desteklerini esirgemeyecek. Kültür Bakanlığımız ile görüşmek suretiyle bu ivmemizi biraz daha hızlandırıp, gerekli destekleri de sağlayıp, çalışmalarımızın yapılması gerektiğini buradan paylaşıyorum."

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da Başkan Büyükkılıç'ın kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılmasında girişimleri olduğunu anlattı.

Kazı çalışmalarında ilerleme sağladıklarını aktaran Baş, "Kayseri Keykubadiye Sarayı kazısını yürütüyoruz. Kazıya, 2014 yılında başladık, 2015 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bugüne kadar geçen süreçte epey ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.