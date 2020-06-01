Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "yeni nesil stratejik nakliye uçağı" A400M'lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunun tüm şehre ait olduğunu belirterek, "Yeni yatırım ve projelerde desteğini esirgemeyen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a şehrim adına teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kayseri'de önemli unsurları bulunduğunu belirtti. İlk yerli uçağın üretildiği Hava İkmal ile komando tugayının terörle mücadele sağladığı başarının ilk akla gelen unsurlar olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, son dönemlerde Erkilet'te konuşlu 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün stratejik görevler üstlendiğini ifade etti. Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil stratejik nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanı sıra "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işleminin de Kayseri'de yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan tüm bu gelişmelerin Kayseri bünyesinde gerçekleşmesinin haklı gururunun tüm şehre ait olduğunu söyledi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Hava İkmal Millet Bahçesi projesi kapsamında yapılan protokoller başta olmak üzere askeri birliklere sonsuz destek verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:



"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M uçaklarının bakımlarının Airbus dışında dünyada sadece Kayseri'de yapılıyor olması şehrimiz için son derece önemli. Bu projenin geliştirilmesi de ayrıca önemli. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) A400M Hangar Yapım işi ile Kayseri'ye önemli bir kazanım daha sağlıyor. Yani hem milli bir proje hem de Türkiye ve dolayısıyla şehrimizin adının tüm dünyada bilinmesini sağlayacak önemli bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere şehrimizi stratejik açıdan çok daha önemli hale getiren Milli Savunma Bakanımız, Değerli Hemşehrimiz Sayın Hulusi Akar'a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ