Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, açılışına da katıldığı Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, açılışına da katıldığı Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, açılışına da katıldığı Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti

57 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, açılışına da katıldığı Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu yineledi ve her esnaf grubunun daima yanında olmaya özen göstereceklerini kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışına da katıldığı Kayseri Mobilya Fuarı'nı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir kez daha ziyaret ederek, fuardaki tüm stantları gezdi, firma yetkilileri ve vatandaşlarla görüştü.


Fuar alanında yaptığı açıklamada Belediye Başkanları olarak dayanışma içinde esnafın yanında olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çünkü onlar istihdama, katma değere, ihracata, ülkemize döviz girişine vesile olan gurur kaynağımız. Mobilyanın başkenti olan şehrimizde esnafımızın şevkini ve heyecanını artırmamız gerekiyor" dedi.


Konuşmasında Kayseri Mobilya Fuarı ve fuar alanının yapılması nedeniyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a ve fuara katılan firmalara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, çevredeki esnafın fuar alanının çevre düzenlemesini kısa sürede bitirmesi nedeniyle Başkan'a teşekkür etmeleri ve "Sayenizde bu fuar oldu" ifadeleri kullanmaları üzerine. "Her şey sizlerin sayesinde oluyor. Sizlere layık olmak için çalışıyoruz. İnsanlığa hizmet sevdasıyla bütünleşmiş bir ekibimiz var. Gece demeden gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar. Bizim yüzümüzü ak ediyorlar. Bizler de hemşehrilerimizin başını yere eğdirmemeye özen gösteriyoruz. İnşallah Kayseri'yi sadece sanayi ve ticaretle değil çeşitlendirilmiş turizmle de önemli bir merkez olarak görüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Mobilya Fuarı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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