Başkan Büyükkılıç: "Agü Şehrimize Yeni Bir Vizyon Kazandırmıştır"

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.



Üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler ile üniversiteler ile yapılacak ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AGÜ farkı bir üniversite ders işleyişi ve uygulamaları ile yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen bilimde, araştırmada ve sosyal etkinlikler ile ülkemizde ses getirdiğini söyledi. AGÜ yerleşim alanının Kayseri ekonomisinin bir müzesi olan Sümerbank gibi bir tarihi mekanda yer alması çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu ziyaret özelikle öğrencilerimiz açısından son derece faydalı olacağını çünkü öğrenciler için turizm projesi hakkında Rektöre bilgiler verildiğini kaydetti.



AGÜ'nün gelişmekte olan bir eğitim kurumu olduğunu hatırlatan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, belediye hizmetlerinden son derece memnun olduklarını ve özellikle yerleşim alanına yapılan hizmetlerin üniversiteye yeni bir hareketlilik getirdiğini ve ulaşım kolaylığı ile bir kazanç sağladığını söyledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu