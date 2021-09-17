Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli"

17.09.2021 14:08
Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği Kırşehir'deki Ahilik Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği Kırşehir'deki Ahilik Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na katıldı. Büyükkılıç, Ahi ahlakı ve kültürü denilince Kırşehir kadar Kayseri'nin de önemli olduğunu belirterek, "Ahi ahlakı ve Ahi kültürü için, Kırşehir kadar Kayseri de önemli bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ahi Evran ile ilgili konuşmasında Kayseri'den bahsetti" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir'de katıldığı 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması programı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ahi Evran ile ilgili etkinlikler gündeme geldiği zaman Kırşehir ne kadar önemli ise Ahi ahlakı ve Ahi kültürü için, Kayseri de o kadar önemli bir merkez" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda Kayseri'den bahsettiğini ifade eden Büyükkılıç, "Sayın cumhurbaşkanımız da Ahi Evran ile ilgili konuşmasında Kayseri'den bahsetti. Kırşehirli hemşehrilerimize dostlarımıza teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanımıza destek olmak amacıyla meydanları doldurdular. Ben her şeyden önce değerlerine bağlı, yerli ve milli anlayışın sahibi olan Kırşehirli hemşehrilerimize bundan sonraki yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut ile de sohbet ettiğini ve Kayseri'de iki adet millet bahçesinden ilgi ile bahsettiğini ifade edip, Bulut'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Eylül ayı sonu itibariyle Keykubat Millet Bahçesi'nin de ihalesinin yapılacağını hatırlatarak şöyle konuştu;

"TOKİ başkanımız ile karşılaştık. TOKİ'mizin yaptığı Kayseri'deki yatırımlarla ilgili Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza ilgiyle söz ediyor, sağ olsun biz kendilerini çok seviyoruz. Kayseri'miz gerçekten TOKİ'miz yatırımları ile kendisinden haklı olarak söz ettiriyor. Teşekkür ediyoruz. Burada iki tane millet bahçesinden bahsetti, birisi malum Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekare, hızla devam ediyor. İkincisi Keykubat Millet Bahçesi, Keykubat bölgemizde. Onun da Eylül ayının sonuna doğru ihalesine çıkılacağını buradan hatırlatmak istiyorum. Tabi millet bahçesi bir Central Park dediğimiz herkesin rahatlıkla uğrak yeri olacak. Değişik etkinliklere zemin hazırlayacak, her yaş grubuna hitap edecek fonksiyonlar üstlenmekte. Mimar Sinan Sanat Merkezi ve Müzesi'nden şehrimize ait İl Halk Kütüphanesi'nden, yeme-içme mekanlarından, sosyal etkinliklere zemin hazırlayan, sportif etkinliklere zemin hazırlayan ortamlardan, su oyunları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, kaykay pistleriyle say say bitmez. İnşallah Kayseri'mize yakışan ama en önemlisi 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla Kayseri'mizin göbeğinde, merkezinde önemli bir merkez olarak hayata geçiyor, çalışmalar hızla devam ediyor."

Başkan Büyükkılıç ile Kırşehir programında yer alan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Ahilik denilince Kayseri'nin adının her yerde geçtiğini ve bunu hakkıyla temsil ettiğini dile getirerek, hem Ahi Evran Programı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için geldikleri programın renkli, güzel ve bereketli geçtiğini dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı yeni hizmet binası açılış törenine de katıldı, ziyaret ettiği Kırşehirli esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli
Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli
Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli
Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli
Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli
Başkan Büyükkılıç: Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli' - Son Dakika


Son Dakika

Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti 14:37 Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti 14:27 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi 14:20 Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi
Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu 14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi 13:54 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu 13:49 Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
14:05 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi         
14:45
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü         
14:15
Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim         
14:06
Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''         
13:52
Oyuncu Oktay Kaynarca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Oyuncu Oktay Kaynarca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
13:27
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 14:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement