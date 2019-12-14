Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları tarafından açılan kermesi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları tarafından açılan kermesi ziyaret etti. Kermeste pastırma şeklinde yapılan yaş pastayı gören Başkan Büyükkılıç, "Kayseri denince akla pastırma, pastırma denince akla Kayseri gelir" sözünü tekrarladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Kültür Merkezi'nde açılan "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir Ekonomiye Destek Kermesi"ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile birlikte kermesi gezerek bilgi aldı.


Kermesteki el emeği ürünleri tek tek inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, pastırma şeklinde yapılan ve üzerinde "Bizim pastamız bile pastırmalı" ifadesi yazılan yaş pastayı göründe "Pastırma denince akla Kayseri gelir" sözünü tekrarladı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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