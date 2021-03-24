Başkan Büyükkılıç AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da gerçekleşen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği ve hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, Kayseri'den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanları ve delegeler katılarak oylarını kullandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen kongrede hitaplarını gerçekleştiren ve tek tek şehirleri özellikleri ile sıralayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'ye "Bir yarim var Erciyes'e yaslanır, Kayseri hoş geldin" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi cumhur ittifakı ile birlikte önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna kavuşturacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye için güven ve istikrar anlayışıyla belediye başkanlarımız ve teşkilatımız ile birlikte başkent Ankara'da AK Parti'mizin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik" dedi.

Erdoğan'ın kongrede çok önemli mesajlar verdiğini ifade eden Büyükkılıç, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız birbirinden önemli konulara değindi ve çok önemli mesajlar verdi, 2023 manifestosunu açıkladı. Mevcut MKYK listesindeki 50 kişi, 75 kişiye çıkarıldı. Bizler de AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyumuzu kullandık. MKYK asil üye adaylar arasında hemşehrimiz AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin de yer aldığı MKYK'nın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ayrıca yeni genel başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş olmuştur. Kendilerini tebrik ediyor, olağan büyük kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Türkiye'miz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine adım adım ilerleyecektir" diye konuştu. - KAYSERİ