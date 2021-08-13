Başkan Büyükkılıç: "AK Parti daima yeni, daima genç" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, milletin iradesiyle ve oylarıyla 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç ve daima hazır olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin ilk günkü gibi hizmet aşkıyla milletin her zaman yanında yer aldığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, kutlama mesajında AK Parti'nin millete hizmet yolunda daima yeni, genç, heyecanlı ve diri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu genel başkanı olduğu AK Parti, Türkiye siyasi tarihine damga vurmuştur. AK Parti, büyük ve güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır" dedi. AK Parti'nin reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 20 yılı geride bıraktığının altını çizen Büyükkılıç, "Partimiz, girdiği tüm seçimlerden genelde ve özelde Kayseri'de birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. AK Parti milletin iradesiyle, halkın oylarıyla Erciyes gibi başı dik yoluna devam ediyor. Milletin efendisi değil, hizmetkarı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürüten Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyor, 'iyi ki varsınız' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında bu şehre ve ülkeye hizmetkar olmayı ibadet bilmiş insanlar olduklarını belirterek, "Gece gündüz demeden şehrimizin menfaatine ne iş varsa hepsinde varız ve olmaya devam edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden aldığımız ilham ile Sevdamız Türkiye ve Sevdamız Kayseri'ye hizmet için çıktığımız kutlu yolda önce millet, önce memleket diyerek gücümüzü Hakk'tan ve aziz milletimizden alarak ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'mize kuruluşunun 20'nci yılında daha nice 20 yıllar diliyorum. Partimizin 'daima yeni, daima genç' sloganını onurla ben de paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele orman yangınlarında büyük mücadele verdiğini, şimdi de aynı şekilde sel felaketlerinde canla başla mücadele edildiğini belirterek, orman yangınlarında ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, Türk Milleti'ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükkılıç, milletin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri en kısa sürede aşacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ