Son Dakika: Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılım sağladığı AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek yer aldı.

Toplantıda, salgınla mücadele, yurt dışı politikalar gibi önemli konuların değerlendirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Salgınla mücadele, yurt dışı politikalarımız ve yeni projeler ile ilgili önemli konulara değindik. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin." ifadelerini kullandı.