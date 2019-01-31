Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Seçim Manifestosu Toplantısında

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Seçim Manifestosu Toplantısında

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Seçim Manifestosu Toplantısında, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak hep birlikte iştirak ettiklerini kaydetti.

Yeni dönem belediyeciliğine ilişkin 11 maddelik seçim manifestosunu AK Parti'li adaylarla birlikte takip eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019 seçim çalışmasında açıklanan seçim manifestosu ile çalışmaların daha da hız kazanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart seçimlerinde de halkın güveni ve desteği ile Kayseri'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını ve Kayseri belediye modelinin yine örnek alınacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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