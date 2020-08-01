Başkan Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleşen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törende İl Başkan Vekili Nuh Kurtsoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve teşkilatın tüm kademeleriyle bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında tüm teşkilatın bayramını kutlayarak, Allah'tan sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi diledi.

Özhaseki de partililerin bayramını kutlayarak, pandemi sürecinde herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Devletin bu süreci çok iyi yürüttüğüne dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde sağlık sistemimizle övünüyoruz. Bu az bir şey değil. Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika, Türkiye kadar bu mücadelede başarılı olamadı. Hem hastanelerimiz 5 yıldızlı otel gibi. Ölüm oranları yüzde 2 oranında. Bu müthiş bir başarı. Ayrıca bu hastanelerden hiçbir vatandaştan bir lira alınmadan hizmet ediliyor. Dünyada hiçbir örneği yok. Bu işin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık ekibidir."

Ayrıca Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşmaya da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansta, "Memduh Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayasofya'nın açılışında arabayla geçerken gördük ama konuşamadık. Bizzat selamlaşamadık ama gönülden selamlaşmamızı yaptık. O gün Ayasofya'ya geldiğini böylece görmüş olduk. Oraya kadar gelmiş, ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da genel merkez yöneticileri ile 81 ilin tüm kademelerinin hazır bulunduğu ortamda kendisine gösterdiği teveccüh nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, "Kayserimizin yeri sizin gönlünüzde bir başka onu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.