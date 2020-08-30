Başkan Büyükkılıç: "Akdeniz'deki çalışmalardan dolayı tarihi tekerrür ettirmeye çalışıyorlar" - Son Dakika

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Kayseri protokolü tarafından çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitlik ziyaretinde açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, " Akdeniz'deki çalışmalardan dolayı tarihi tekerrür ettirmeye çalışıyorlar" dedi.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yapılan çelenk koyma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma töreninin ardından Kartal Şehitliği'nde dua edilerek, protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Çocuklara geçmişi iyi aktararak geleceğe hazırlamayı önemsediklerini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, " 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. 98 yıl önce kazandığımız zaferi kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Basta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi, İstiklal Harbi kahramanlarımızı, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi, vefat eden bütün kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Tabi ki hayatta olan gazilerimizi de unutmuyoruz. Onlara da hayırlı uzun bir hayat diliyoruz. Bizler bugünün anısına şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu cennet vatanı bize yurt olarak bırakan herkesi asla unutmayacağız. Hem kendimiz unutmayacağız hem de unutturmayacağız. Gelecek nesillere bunları anlatmak adına üzerimize düşen görevi hepimizin yapması lazım çünkü biz bunu geleceğimize iyi anlatırsak, nasıl ki biz ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla her türlü zorluğu yeniyorsak, geleceğimiz de aynı bilinçle yetişmek zorunda. Çocuklarımızı da geleceğe bu anlayışla hazırlamak hepimizin ortak görevidir. Bunu önemsiyoruz ve bu nedenle çocuklarımız ve geleceğimiz adına bütün kurumlar üzerine düşeni yapıyor" dedi.

"Akdeniz'deki çalışmalarda biz dışında herkes bir anlayış içerisinde"

Tarihin bir kez daha tekerrür edilmeye çalışıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

Memduh Büyükkılıç, "Ben de 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihi bir kez daha tekerrür ettirmeye çalışıyorlar nitekim Akdeniz'deki yapılan çalışmadan bizim dışımızdakilerin tamamının bir anlayış içerisinde üstümüze geliyor olması ve ya birlikte hareket ediyor olması bunu gösteriyor ama tarihten ders almamışlar diye de ben buradan ifade etmek istiyorum. Bizim bu amaç içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi, ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında dayanışmamızı mutlaka sürdürmemiz ve birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ufak hesapların adamı olmamamız lazım. Biz Türk Milletine minnet duyuyoruz. Bizlere bu toprakları vatan olarak kazandıran şehitlerimizin hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz."

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ise, "Bütün şehitlerimize bizlere bu mübarek vatanı hediye ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Allah mekanlarını peygamber mekanı etsin. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ