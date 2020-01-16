Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti - Son Dakika

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Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikramında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikramında bulundu.
Sergide bulunan belediye başkanları ve konuklara ikramda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için geldiğimiz Ankara'da Kayserimizin dünyaca ünlü lezzeti pastırmamızdan ikramlarda bulunduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz standa uğrayan belediye başkanlarına meşhur lezzetimizden tattırarak damaklarını şenlendirdik. Namı sınırları aşan pastırmamızı afiyetle yiyen ziyaretçilerimiz de bu eşsiz lezzetin tadını çıkardılar" dedi. - KAYSERİ
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