Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikramında bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikram etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde pastırma ikramında bulundu.


Sergide bulunan belediye başkanları ve konuklara ikramda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için geldiğimiz Ankara'da Kayserimizin dünyaca ünlü lezzeti pastırmamızdan ikramlarda bulunduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz standa uğrayan belediye başkanlarına meşhur lezzetimizden tattırarak damaklarını şenlendirdik. Namı sınırları aşan pastırmamızı afiyetle yiyen ziyaretçilerimiz de bu eşsiz lezzetin tadını çıkardılar" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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