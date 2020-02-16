Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, vatandaşları da etkinliğe davet etti.

Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nun açılması nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizi bol bol oksijen almaları için Ali Dağı'na davet ediyorum. Buradan da Erciyes'e çıksınlar. Erciyes'te oksijen azalır ama hemoglobin sayısı artar." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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