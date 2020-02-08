Başkan Büyükkılıç: "Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'nın Büyükçakır Mahallesi'nde meydana gelen selin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'nın Büyükçakır Mahallesi'nde meydana gelen selin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde şelaleler bölgesinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki gün meydana gelen fırtına sonrası eriyen karların oluşturduğu sel ve meydana getirdiği hasarı yerinde görmek için Yahyalı'ya gitti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte Büyükçakır Mahallesi'ne giden Başkan Büyükkılıç, bölgede incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel sonrası Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ekiplerinin anında gerekli müdahaleyi yaptıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Ekiplerimiz anında müdahale ettiler; ancak ben de bizzat yerinde görmek istedim. Kalıcı önlemler almak amacıyla incelemelerde bulunduk. Kapuzbaşı şelalelerinin Güney Şelale kısmındayız. Aslında bu mevsimde su az olur ve baharla birlikte artar; ancak rüzgarla karların erimesi sonucu dağların her yerinden su geliyor" dedi. Bölge halkına da mesaj veren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Aslında sel oluşmuyor, biz oluşturuyoruz. Suyun yatağını engellemek için her türlü çalışmayı yapmışız. Büyükçakır Mahallemizdeki kardeşlerimizden anlayış bekliyorum. Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış. Burada Kültür Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çalışmaları gözden geçirmeli ve burayı görsel açıdan herkesin istifadesine sunacağımız bir ortamı sağlamalıyız" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sel sonrası fedakarca görev yapan başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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