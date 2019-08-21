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Başkan Büyükkılıç Ankara'da

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Toplantısı'nda önemli temaslarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç Ankara'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Toplantısı'nda önemli temaslarda bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra toplantıya geçti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve bürokratlar katıldı. Bu yılki sloganı 'Birlikte yürüyelim' olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden ve halkı motorlu araçlara alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden önemli bir girişim olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri olarak biz, bu konuda önemli mesafe kat eden şehirlerden bir tanesiyiz. KAYBİS bisiklet paylaşım sistemi ile alternatif ulaşımı şehrimizin her noktasında kullanıyor ve buradaki tecrübelerimizi diğer şehirlerimizle de paylaşıyoruz. Bu manada yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 toplantısını önemsiyor ve buradan edineceğimiz yeni tecrübeleri de şehrimize uygulayabilme noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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