Başkan Büyükkılıç, Ankara'da bir dizi temasta bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da, Kayseri'deki kadar yoğun bir gün geçirdi. Başkan Büyükkılıç, bazı bakanlık ve genel müdürlükleri ziyaret ederek önemli görüşmeler yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Toplantısı'na katıldıktan sonra bir dizi ziyaret ve temasta bulundu. Ziyaretlerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Keskin ile görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde Kayseri'de yapılması planlanan yatırımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'na geçerek Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor şehri olması yönünde atılacak adımlar ve bu doğrultuda yapılacak yatırımlarla ilgili verimli bir görüşme yaptı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Genel Müdür Mehmet Baykan'ın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'yu ziyaret etti.



Görüşmede yapılacak yatırımların yanı sıra 4 üniversitesi ile bir öğrenci şehri olan Kayseri'deki öğrenci yurtlarının şu anki durumu ve önümüzdeki dönemlerde yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ardından PTT Genel Müdürlüğü'ne geçti. Başkan Büyükkılıç, PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ile bir süre görüştü.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'daki temaslarını 64. ve 65. Hükümetler döneminde Maliye Bakanlığı yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret ederek sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, Naci Ağbal ile sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaret ve temaslarla yoğun geçen günün sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu ve Kayserili bazı iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yapacakları bazı yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ