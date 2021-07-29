Büyükkılıç, "Umutlu Patiköy" projesi ödül törenine katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir süre sohbet ederek, Kayseri'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Büyükkılıç, barınaklara ve bakım evlerine gelen tüm sokak hayvanlarını hem kısırlaştırma hem de tedavilerinin ardından kayıt altına alındıklarını ifade etti.

Belediye ile Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında yapılan protokol gereğince hayvanseverler ve ilçe belediyeleri tarafından fakülte hastanesine getirilen tüm sokak hayvanlarının tedavisinin burada yapıldığını anlatan Büyükkılıç, masrafların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını aktardı.

Şimdiye kadar sokak hayvanlarına 30 bin kilogramı aşkın ücretsiz mama desteği verildiğini belirten Büyükkılıç, 165 yaban hayvanının gerekli tüm tedavilerinin yapıldığını, doğaya tekrar bırakıldığını, şehrin simgesi haline gelen güvercinlerin de unutulmayarak düzenli besleme programına dahil edilip yem ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.